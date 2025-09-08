Erfrischende Inklusionsaktion

Genau das war der Sinn der Aktion, die sich die Caritas Hagen ausgedacht hat: Bewohner des Hauses St. Barbara aber auch anderer Einrichtungen wurden zum Wikingerpier eingeladen, um mit Profis des Unternehmens "Nature Guides" die Wasseraktion zu realisieren. Etwa 30 Bewohner der Einrichtungen hatten sichtlich Spaß auf dem Wasser. Ihre kleine Tour ging vom Wikingerpier aus in Richtung Strandpromenade, um dann in einem Bogen wieder zurückzukehren. Die Idee ist auf der Messe "Reha-Care" vorgestellt worden, sagt Nina Bartsch von der Caritas.

© Ralf Schaepe