Erinnerung an Kriegsende

In Hagen war der Krieg schon ein paar Tage eher beendet - unsere Stadt wurde am 12. April von US-Truppen befreit. Die Aktivisten des Vereins Friedenszeichen wollen mit einer Mahnwache heute (Samstag) um 11 Uhr zunächst gegenüber der Synagoge am Mahnmal für Zwangsarbeiter und Deserteure an den Tag erinnern. Danach zieht der Verein zum Friedenszeichen in der Hohenzollernstraße. Mit der Aktion wollen sie an den Verfassungsauftrag des Grundgesetzes erinnern. Beteiligt ist auch East-West-East-Germany. Der Verein organisisert internationale Begegnungen von Jugendlichen besonders auch in Osteuropa.