Erinnerung: Hochwasser 2021

Angefangen hatte alles mit einem sehr stationären Unwetter zwischen Hagen und Altena. Das sorgte für volle Nebenflüsse wie Nahmer, Nimmer, Wesselbach oder auch Nebenflüsse im Volmetal, betraf aber noch nicht die Innenstadt und Volme.





Christoph Gerbersmann war damals Leiter des Krisenstabes in Hagen. Er sagt; dadurch dass die erste Welle in Hagen ankam hätten die Leute gemerkt: "da passiert tatsächlich was" - und entspechend ernst wurden die Warnungen für die kommende Nacht genommen.

Außerdem hatte die Stadt deswegen das technische Hilfswerk schon frühzeitig alarmiert.





