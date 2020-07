Erlebnisse statt Shopping

Die Projektbeteiligten haben sich seit Februar in mehreren Online-Workshops intensiv mit der Zukunft und Rolle der Innenstädte beschäftigt. Die Ergebnisse stehen jetzt fest. Mehrere Szenarios sind denkbar. Unter anderem eben mehr Erlebnis statt Shopping, was sich die meisten wünschen. Denkbar wäre auch, daß die Innenstädte ihre Kernfunktion verlieren und langsam veröden. Damit rechnet man allerdings nicht wirklich, höchstens in Einzelfällen. Klar wurde auch: Das traditionelle Bild der City als reiner Marktplatz, an dem man nicht viel erleben kann, wünscht sich künftig keiner mehr. Die entwickelten Szenarien dienen den Kommunen jetzt als Diskussionsgrundlage für weitere Entwicklungen.