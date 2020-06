Ermordete in Haspe: kleine Tochter vermutlich am Tatort

Das Kind war nach der Tat bei dem 24-jährigen tatverdächtigen Ex-Freund; anscheinend hat er mit dem Mädchen den Tatort verlassen. Das Kind ist unverletzt und befindet sich zur Zeit in der Obhut des Jugendamtes.

Polizeibeamte hatten die 38-Jährige Montagvormittag tot in ihrer Wohnung an der Hördenstraße gefunden. Die Polizisten wollten dort eigentlich den per Haftbefehl gesuchten Ex-Freund der Toten festnehmen. Nach ersten Ermittlungen und einer Obduktion der Verstorbenen geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Es folgte eine intensive Fahndung. Der Verdächtige konnte gestern Abend in einer Wohnung in Iserlohn festgenommen werden. Dabei waren auch Spezialkräfte im Einsatz. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.