Ernst Meister-Preis

Der Ernst Meister-Preis für Lyrik geht in diesem Jahr an die Dichterin Anja Utler. Sie bekommt ihn für ihren kunstvollen Umgang mit Sprache. So schafft sie es politische Themen in einen poetischen Rahmen fasst. Die Verleihung ist kommenden Freitag im Osthausmuseum.