Erntedanksammmlung

Gebraucht werden haltbare Produkte wie Konserven, H-Milch, Zucker, Mehl, Kartoffeln, Nudeln, Reis und Kaffee. Auch gibt es einen großen Bedarf an Hygieneartikeln. Die Spenden kann man bis Montag, 5. Oktober, in allen drei Eintrichtungen abgeben. Aufgrund der Corona-Krise geben Suppenküche und Luthers Waschsalon zur Zeit Lebensmitteltüten aus. Dafür brauchen die Helferinnen und Helfer vor allem Scheiblettenkäse, Aufschnitt, Leberwurst, Teewurst,Camembertecken, Marmelade und Kekse. Je nach Bedarf werden die Spenden auch untereinander getauscht, so daß alles sein Ziel erreicht. Die Spenden können auch abgeholt werden.





Suppenküche, Märkischer Ring 101, 58097 Hagen, 02331/2042727 oder 0151/26607986

Luthers Waschsalon, Körnerstraße 75, 58095 Hagen, 02331/3809700

Warenkorb, Boeler Kirchplatz 15, 58099 Hagen, 02331/4832410