Bis Montag gibt es wieder das volle Programm mit Buden, Karussells und allem was noch dazu gehört. Außerdem ist Montag bis 19 Uhr Familientag. Am selben Tag gibt es bei Einbruch der Dunkelheit außerdem wieder ein Feuerwerk. Der Kirmeszug findet am Samstag ab ca. 14:30 Uhr statt.

© Radio Hagen © Radio Hagen