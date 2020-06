Eröffnung verschoben

Die Gastronomie auf dem Elbersgelände, die den Feuervogel 2.0 ersetzt, sollte eigentlich am kommenden Mittwoch für alle aufmachen. Für Dienstag waren schon ein paar geladene Gäste eingeplant. Da sich die Lieferung eines Bauteils verzögert, kann der Termin nicht gehalten werden. Der Feuervogel wurde in den letzten Monaten aufwändig umgebaut, und ein völlig neues Restaurantkonzept soll dort umgesetzt werden. Nächste Woche will das Team der Neuen Färberei einen neuen Eröffnungstermin bekannt geben.