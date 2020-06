Ersatz für Kirmeszug

Der Samstag soll in Haspe nicht sang- und klanglos vorübergehen - obwohl der Kirmesumzug ausfällt. Der Hasper Heimat- und Brauchtum-Verein HHBV will mit einer symbolischen Aktion an die besondere Bedeutung des Tages für den Stadtteil erinnern.

© Michael Eckhoff