Erste Engagement-Konferenz

Hagen kann und will nicht ohne Ehrenamt. 40.000 Leute engagieren sich freiwillig und unentgeltlich für Vereine und Organisationen, dieses Engagement will die Stadt weiter stärken. Am 7. März gibt es deswegen die erste Engagement-Konferenz im Rathaus an der Volme.

