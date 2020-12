Erste Hagener geimpft

In zwei Seniorenheimen waren die mobilen Teams von der Kassenärztlichen Vereinigung bis jetzt. Die Impfbereitschaft bei den Bewohnern in den Heimen ist sehr gut. Beim Pflegepersonal könnte sie besser sein, das sagt Dr. Rolf Kinzius, der das Impfzentrum in Hagen leitet.

Gestern konnten mehr Impfungen vorgenommen werden als geplant. Das liegt daran, dass vom Hersteller größere Verpackungseinheiten geliefert werden, als für eine Person gebraucht wird. So wurden aus 180 Impfdosen 230 Impfungen.

Das Impfzentrum in der Stadthalle wird nach der derzeitigen Planung Mitte Januar in Betrieb gehen; das kann sich aber noch ändern.