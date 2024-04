Erste Liga ohne Phoenix

Die BBL hat gestern Abend die Teilnehmer des aktuellen Lizensierungsverfahrens (für kommende Saison) veröffentlicht; bis 18 Uhr konnten Vereine die erforderlichen Unterlagen einreichen. Sechs Zweitligisten sind aufgelistet, Phoenix fehlt! Für den Verein sei es einfach noch zu früh, sagte uns Geschäftsführer Martin Schmidt.

© Radio Hagen

Sportlich hat Phoenix die PlayOffs in Liga zwei schon klar gemacht. In den letzten (noch zwei) Spielen der Hauptrunde geht es noch um die Platzierung und Ausgangsposition. Für einen Aufstieg muss man sich aber nicht nur sportlich (eben in den PlayOffs) beweisen und qualifizieren, man benötigt auch die entsprechende Lizenz. Jene ist an gehörige Auflagen gekoppelt. So müssen Vereine ab kommender Saison zum Beispiel erstmals einen Mindest-Etat von 3,5 Millionen Euro vorlegen. Der Lizenzligaausschuss entscheidet Mitte Mai über die Lizenzerteilung.

