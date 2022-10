Erste von fünf Sperrungen

Autobahn Westfalen wird die A45 an insgesamt fünf Wochenenden abwechselnd in jeweils einer Fahrtrichtung voll voll sperren. Die erste Sperrung gibt es von Samstag Früh 6 Uhr bis Sonntagabend um 20.30 Uhr zwischen Hagen Süd und Lüdenscheid Nord in Richtung Frankfurt. Am Wochenende danach ist die Fahrtrichtung Dortmund dran. Letzte Sperrung für die Brückenprüfungen ist dann am 19. und 20. November. Autobahn Westfalen will die Arbeiten so schnell wie möglich erledigen und setzt deswegen zwei Brückenuntersichtgeräte ein.