Erster BWL-Absolvent

Jannis Linke hat das Ganze in der Regelstudienzeit von sieben Semestern über die Bühne gebracht. Für seine Bachelorarbeit gab es die Note „sehr gut“. Mit dem Bachelor of Science ist er für kaufmännische Tätigkeiten in Unternehmen qualifiziert. Beispielsweise in den Bereichen Personalmanagement, Marketing oder Controlling in unterschiedlichen Branchen. Jannis Linke macht aber noch einen Master hinterher. Seinen Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre gibt es demnächst auch als berufsbegleitendes Verbundstudium.