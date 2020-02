Erster Drei-Türme-Lauf

Jede Stadt die etwas auf sich hält hat ihr eigenes Laufevent. In Hagen hält das Tri-TeamHagen seit Jahrzehnten die Stellung mit seinem Triathlon am Freibad Hengstey. Und im Nopvember kommt etwas Neues dazu. Der TV Hasperbach richtet erstmalig den 3-Türme-Lauf aus. Es geht um einen Trail, der die meiste Zeit durch den Wald führt, und zwar vorbei an Bismarckturm, Eugen-Richter- und Kaiser Friedrichturm. Der Weg ist 10 Kilometer lang, und es sind 300 Höhenmeter zu laufen. Ab sofort kann man sich anmelden, der Link ist auf unserer Homepage. Anmelden sollte man sich frühzeitig; die Teilnehmerzahl ist erst einmal auf rund 150 Läufer begrenzt.

Infolink: http://drei-tuerme-trail.de