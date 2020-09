Erster Popupradweg in Hagen?

Die Bezirksvertretung in Haspe ist die erste Politikadresse, die am Mittwoch ihre Stellungnahme zu der Idee abgibt. Im Rahmen der Aktion "Stadtradeln" soll der Radweg fünf Wochen lang eingerichtet werden. Für die Befürworter ist die Lage für so einen Modellversuch verkehrsgünstig. Man könne die Verkehrsabläufe vor Ort begutachten und hat bessere Informationen, um langfristig den Verkehr auf der Enneper und Kölner Straße planen zu können. Am Ende könnte ein Radweg dort also auch zu einer dauerhaften Lösung werden. Nach der Hasper Bezirksvertretung befasst sich der Stadtentwicklungsausschuss nächste Woche Dienstag mit dem Thema.