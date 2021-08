Erster Schultag in Hagen

55 I-Dötze werden an diesem Tag dort eingeschult. Nach einem gemeinsamen Gottesdienst stellen sich die Kinder zum Gruppenfoto auf und bekommen von den Polizeibeamten wichtige Tipps für ihren künftigen Schulweg. Die Aktion findet jedes Jahr an einer anderen Schule statt - stellvertretend für alle Kinder, die an diesem Tag in unserer Stadt eingeschult werden. In diesem Jahr gibt es 1811 I-Dötze in Hagen.