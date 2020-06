Erster Schultag nach Corona

Die Kinder sollten zeitversetzt in die Schule kommen, damit es keine zu große Gruppenbildung gibt. Kamen sie aber nicht. Alle waren so vor der Schultür, wie sie es von vorher gewohnt waren: um Punkt acht Uhr. Und: Einige Kinder hatten keine Masken mit. „Wir hatten alle Eltern vorher angeschrieben – sowohl was die Ankunftzeit betrifft, als auch, was die Masken betrifft.“

Die Stadt Hagen apelliert noch mal an die Eltern: Denkt daran, den Kindern Masken mitzugeben.