Erster Tag der Blinki-Aktion

Besonders in der dunklen Jahreszeit passieren häufig Umfälle, weil Autos die Fußgänger nicht rechtzeitig sehen. Emil soll das verhindern. Er kann am Tornister, an der Hosentasche oder an der Jacke befestigt werden und dient als Reflektor. So sollen die Kinder einen sichereren Weg zur Schule haben.

Gefreut haben sich die Kids auf jeden Fall über den kleinen Blinki-Elch.