Erster Tag Drive in

Auf dem Friedensplatz steht ein kleines Büdchen, das der Stadt gehört. Das hat man jetzt umfunktioniert zur Test-Abnahmestelle. Wichtig: Nur, wer eine Aufforderung zum Test hat, kann dort hinkommen. Unangemeldete werden wieder nach Hause geschickt. Das Gute: Die potentiellen Patienten kommen im Auto, fahren direkt an das Gebäude heran, werden getestet und fahren wieder ab. Das Ansteckungsrisiko wird so reduziert, und es geht schnell, weswegen mehr Tests möglich sind. Allerdings wird ab sofort dafür gesorgt, daß Erwachsene und Kinder den Platz nicht mehr betreten können. Leider waren dort gestern zahlreiche spielende Kinder mit Fahrrädern bis direkt an das Büdchen rangefahren, und die Eltern hatten sich auch nicht an die zur Zeit geltenden Vorgaben gehalten.