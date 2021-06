Erstimpfungen wieder möglich

Die Erstimpfungen waren Anfang Juni vom Land gestoppt worden, weil die Impfdosen erstmal für die Zweitimpfungen gebraucht worden sind. Auch impfberechtigt sind Wahlhelfer*innen und die bereits bekannten Personengruppen wie zum Beispiel Menschen mit Vorerkrankungen, Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen, oder Beschäftigte in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Impfberechtigte Personen können einen Termin unter www.terminland.de/impfzentrum-hagen/vereinbaren. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt dem Impfzentrum Hagen 1.000 Impfdosen in dieser Woche und 1.800 Impfdosen in der nächsten Woche zur Verfügung.