Erstmalig Ausbildung zur "Fachkraft Küche" möglich

Ab sofort kann man sich in Hagen und Umgebung erstmalig zur "Fachkraft Küche" ausbilden lassen. Das teilt die SIHK mit. Das Hotel- und Gastgewerbe startet nach mehr als 20 Jahren mit veränderten und neuen Berufen in das Ausbildungsjahr 2022. So soll die Attraktivität der Branche gesteigert werden. Diese leidet seit Pandemiebeginn erheblich unter dem Fachkräftemangel.





© Hinrich Rosenbrock