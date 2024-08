Es geht um 41 Modehäuser und 1500 Beschäftigte

Das Modehaus Sinn befindet sich in der Insolvenz. Ein entsprechender Antrag wurde gestern vom Hagener Amtsgericht genehmigt. Das Modeunternehmen mit Sitz in Hagen plant nun die Restrukturierung in Eigenverwaltung. Der Geschäftsbetrieb wird an sämtlichen Standorten uneingeschränkt fortgeführt.

© Homepage Modehaus-Gruppe Sinn