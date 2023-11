Es geht weiter!

Wasser und Strom sind wieder angeschlossen. Der Laden selbst kann nächsten Samstag wieder öffnen. Das Büro, dass am stärksten durchnässt wurde, wird in die Cafeteria verlegt. Somit kann auch die Nikolausaktion in der nächsten Woche stattfinden. Die Leute von der Vorhaller Palette möchten sich auch für die Welle der Hilfsbereitschaft bedanken, die sie aus dem ganzen Stadtgebiet erreicht hat. Das gebe das gute Gefühl, in der Not nicht alleine zu sein.