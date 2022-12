Es gibt SCHTONK

Selten hat sich eine Zeitschrift so blamiert wie der Stern 1983: Er hat für mehr als neun Millionen Euro die angeblich verschollenen Tagebücher Hitlers gekauft.

Das BKA brauchte nicht all zu lange um nachzuweisen, dass sie Fälschungen des genialen Kriminellen Konrad Kujau waren.

Diese Realität hatte der Regisseur Helmut Dietl verfilmt - und diesen Film gibt es am kommenden Mittwoch als groteskes Theaterstück.

Man weiß also in etwa, welche Handlung einen erwartet: Ein Reporter mit Hang zu Nazidevotionalien verfängt sich im rustikalen Charme eines Fälschers und in seiner Obsession.

Das Theaterstück wird Mittwoch Abend um 19:30 im Großen Haus gezeigt.

Das Stück kann man sich auch mit dem 9-Euro-Theaterticket ansehen.