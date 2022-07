Es ist heiß

In Hagen gab es gestern den zweitheißesten Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. 39,1 Grad wurden offiziell gemessen. An der Wetterstation in Fley war es mit 40,2 Grad sogar noch wärmer, laut der Facebookseite Wetter für Hagen entspricht diese Station aber nicht den hohen Standards des Wetterdienstes.