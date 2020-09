Es wird wieder demonstriert

Treffpunkt der Klimaschutzdemo ist um 12 Uhr am Hauptbahnhof. Von dort aus geht es per Protestmarsch durch die Innenstadt bis zum Markt, wo es eine Kundgebung geben soll. Darüber hinaus sollen Bands spielen. Die Demo ist nur unter Einhaltung eines bestimmten Hygienekonzepts möglich. Dafür sucht die Gruppe noch ehrenamtliche Ordner. Jeder ab 18 kann mithelfen. Interessierte sollten eine halbe Stunde vor Demobeginn am Hauptbahnhof sein.