Esel wieder da

In der Nacht zu heute wurde die Symbolfigur der Hasper Kirmes wieder auf ihren Platz gestellt - zwar nicht angeschraubt sondern lose, aber immerhin. Darauf pappte ein Zettel mit der Aufschrift "Esel gut - alles gut". Wer die Figur am Wochenende abgeschraubt und gestohlen hat, ist nach wie vor unbekannt, ebenso, wer sie wieder an Ort und Stelle gebracht hat.