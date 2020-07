Esprit verlässt Rathausgalerie

Natürlich hat Corona dem Geschäft mit der Mode zugesetzt. Wenn man wochenlang nirgendwo hin kann, wozu soll man dann neue Kleidung kaufen. Aber das Handelsblatt schrieb schon im November 2018 über "Esprit in der Krise" und über Umsatzverluste im zweistelligen Bereich.Branchenkenner monieren, Esprit biete seine Mode zu teuer und vor allem an junger Kundschaft vorbei an. Das heißt: Es ist kein Hagener Problem, das Esprit zum Aufgeben veranlasst, sondern ein ureigenes Espritproblem. Das Management der Rathausgalerie wollte die Nachricht nicht öffentlich kommentieren.