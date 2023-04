Essensangebot bei Planet Future

Jeden Samstag zwischen 18 und 22 Uhr kann man in der Augustastraße 55 afrikanische Speisen essen. Ein Gericht kostet ungefähr 10 Euro. Der Verein Planet Future möchte die afrikanische Kultur den Menschen in Deutschland näher bringen. Planet Future bietet außerhalb des afrikanischen Essens ebenfalls ein Programm extra für Kinder an, wo sie beispielsweise afrikanische Tänze lernen oder trommeln können.

