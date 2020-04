Essverhalten während Corona

"Wir erleben eine absolute Kehrtwende“, sagt Dirk Kalthaus, Chef des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Hagen / Ennepe Ruhr. Die Leute kaufen kaum noch Pommes. Normale Speisekartoffeln würden nachgefragt wie nie – und die Hagener kochen sie zuhause selbst. Denn: Restaurants sind zu, die Kantine auch.

Steaks werden kaum noch verkauft, weil das eher Restaurantware ist. Dafür geht Schweinefleisch.

Die Hofläden in unserer Gegend melden guten Besuch. Die Versorgungslage ist gut. Das Problem liegt eher in den Verpackungen: Die Hersteller müssen von Großpackungen für die Gastronomie auf Kleinpackungen für Familien umstellen. Wenn Milch und Butter knapp werden, liege das nicht an Milch und Butter – sondern an den nötigen Verpackungen.