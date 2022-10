Etwas Schönes und etwas Gutes

Da wäre zum Beispiel die Neugeborenenstation am Allgemeinen Krankenhaus: Bianca Poll gehört zum Förderverein der Kinderklinik. Sie möchte die Chancen für Frühchen erhöhen - eine Möglichkeit dazu ist Entspannung von Mutter und Kind. So etwas funktioniert gut mit Musiktherapie. Also muss eine Musiktherapeutin her - mit der Förderung durch die Lions. Entspannung reduziert den Stress, und das kann für die Frühchen überlebenswichtig sein.





Die Frühgeborenenstation ist eine von fünf Einrichtungen, die in diesem Jahr unterstützt werden sollen. Andere sind etwa Luthers Waschsalon, die Jugendverkehrsschule oder die Sprachförderung für Schüler mit Flucht- und Einwanderungsgeschichte.

Der Lions-Club Hagen-Mark und die Engagierten, die bei der diesjährigen Kalenderaktion begünstigt werden. © Ralf Schaepe Der Lions-Club Hagen-Mark und die Engagierten, die bei der diesjährigen Kalenderaktion begünstigt werden. © Ralf Schaepe

Mit seinem Adventskalenderkonzept hat der Lions-Club in den vergangenen 16 Kalendersaisons insgesamt 340 000 Euro zusammenbekommen, die an Kinder- und Jugendprojekte gegangen sind. Dass es auch dieses Jahr etwas wird, dafür ist Andreas Matthée verantwortlich; er ist der amtierende Präsident der Lions Hagen-Mark: "Jeder Kalender ist ein Los", sagt er, und Verlosungen gibt es mehrere, und an denen nimmt wiederum jeder Kalender teil - Mehrfachgewinne sind also möglich.





4000 Kalender wird es in einer ersten Auflage geben - dabei wird bereits der Druck der Kalender gesponsert, so dass keine Druckkosten von der Spendensumme abgezogen werden müssen.





Dass möglichst viel an Fördergeld zusammenkommt, das hofft auch Christoph Klören von der Max-Reger-Musikschule. Er engagiert sich für das Projekt "JeKits" - das kennt man ausgeschrieben als "Jedem Kind ein Instrument". Die Idee dahinter ist, dass Schüler an Grund- und Förderschulen ein Instrument als Dauerleihgabe bekommen. Das erhöht die Motivation - und verbessert die musikalische Bildung.





Der Verkauf der Lions-Adventskalender startet Samstag.

Der Lions-Club macht jeden Samstag seinen Verkaufsstand für die Kalender vor Brillen Bahn auf - und zwar bis zum 26ten November. Aber auch in etlichen Geschäften in der Stadt bekommt man die Kalender zum Stückpreis von 5 Euro.