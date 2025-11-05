Navigation

Europäische Filmakademie ehrt Alice Rohrwacher

Veröffentlicht: Mittwoch, 05.11.2025 14:08

Die Europäischen Filmpreise werden im Januar in Berlin verliehen. Die Akademie gibt schon jetzt bekannt, warum die Regisseurin Alice Rohrwacher ausgezeichnet werden soll.

Berlin (dpa) - Die Europäische Filmakademie zeichnet die Regisseurin Alice Rohrwacher (43) für ihre Verdienste um den weltweiten Einfluss des europäischen Kinos aus. Die italienische Filmemacherin («Glücklich wie Lazzaro», «La Chimera») soll die Auszeichnung im Januar in Berlin entgegennehmen, wie die Filmakademie mitteilte.

Rohrwacher sei eine der markantesten Stimmen des zeitgenössischen Kinos, teilte die Akademie mit. «Mit einem sorgfältigen Blick für die Realitäten des Lebens eines Teenagers und einem großen Herzen für die Landschaft schafft sie für jeden ihrer Filme ein einzigartiges Universum.»

Der Europäische Filmpreis wird künftig nicht mehr im Dezember, sondern im Januar verliehen. Die nächste Verleihung ist am 17. Januar 2026 in Berlin geplant. Die Auszeichnung für das Lebenswerk geht diesmal an die norwegische Schauspielerin und Regisseurin Liv Ullmann (86).

