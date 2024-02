Europäischer Tag des Notrufs

Am 11.2. [1-1-2] ist Tag des Notrufs - und das in ganz Europa. Seit über dreißig Jahren bekommt man in vielen Ländern unter der 112 im Notfall kostenlos Hilfe, wenn man sie braucht. Dabei übernimmt das geschulte Personal in der Leitstelle das Gespräch.

© OFC Pictures - stock.adobe.com