Europawahl 2024

Dafür zahlt die Stadt auch eine angemessene Entschädigung. Die Europawahl findet am 9. Juni statt. An diesem Sonntag sind 146.000 Menschen in Hagen wahlberechtig. Bei der Wahl helfen können Leute ab 16 mit deutscher Staatsangehörigkeit aber auch Leute aus den EU-Mitgliedstaaten. Jugendliche brauchen allerdings das Einverständnis der Eltern. Interessierte können sich direkt bei der Stadt Hagen melden.





Interessierte können sich unter Angabe ihrer Wunschposition (Wahlvorstehende, Schriftführende oder Beisitzende) und Wunscheinsatzort über das Online-Formular unter www.hagen.de/ichzaehle anmelden. Alternativ kann eine Anmeldung per E-Mail unter wahlen@stadt-hagen.de mit den Angaben zur Person, also Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, und dem Wunscheinsatzort erfolgen. Postalische Anfragen können mit den obigen Angaben an den Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Abteilung Statistik und Wahlen, z.Hd. Frau Schulte, Freiheitstraße 3, 58119 Hagen gestellt werden.