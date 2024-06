EUROPAWAHL IN HAGEN

Auch die Gewinne und Verluste in Hagen spiegeln das deutschlandweite Ergebnis. Wahlverlierer sind danach die Grünen - die haben ihr Ergebnis im vergleich zur letzten Europawahl halbiert. Die AfD verzeichnet in Hagen ein Plus von 5 Prozent. Die SPD verliert drei Prozentpunkte, die CDU gewinnt knapp 5.





Bei FDP und Bündnis Sarah Wagenknecht muss man die Nachkommastellen heranziehen: Mit 5,35 Prozent der Wählerstimmen liegen die Hagener Liberalen hauchdünn hinter dem BSW - das hat 5,36 der Stimmen bekommen.

Die Wahlbeteiligung lag bei 55,40 Prozent - und damit vergleichbar hoch wie bei der Europawahl vor fünf Jahren (55,68).

Gewinne und Verluste: