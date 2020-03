Eversbusch hilft weiter

Ethanol ist der wesentliche Bestandteil von Desinfektionsmitteln. Die ersten 50 Liter Ethanol konnte die Feuerwehr Hagen bereits in Empfang nehmen. Oberbürgermeister Erik Schulz dankte den Brüdern Eversbusch und lobte ihr Engagement als wichtigen Beitrag in Zeiten der Corona-Pandemie. Die beiden Firmeninhaber beliefern den Hagener Rettungsdienst über die Zentralapotheke der Kliniken des Märkischen Kreises. Zudem haben sie auch schon der Rathaus-Apotheke Ethanol zur Verfügung gestellt, um Desinfektionsmittel produzieren zu lassen. Diese Kooperation zeige einmal mehr, dass wir als Hagener auch in diesen schwierigen Zeiten alle zusammenhalten, sagte der Oberbürgermeister.