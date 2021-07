EWG: Praktische Hilfe

Zwischen12:00 Uhr und 13:30 verteilt die EWG an ihre Mieter täglich Suppe und achtet auch darauf, dass es etwas ohne Schweinefleisch gibt. "Es wird natürlich niemand abgewiesen, der nicht in EWG-Wohnungen wohnt", sagt uns die Genossenschaft.





Außerdem gibt es Mineralwasser. Und: Die Wohnungsgenossenschaft stellt Stromgeneratoren auf. Außerdem verteilt sie Powerbanks für Handys und Tablets. Die kann man in der Folge täglich gegen frisch geladene eintauschen.





Außerdem weist die EWG darauf hin, dass ihr Elektropartner Tag und Nacht arbeitet, um überall die Zählerschränke neu aufzubauen und so für Strom zu sorgen. Die EWG sagt außerdem Danke an die Helfer und an ihre Mieter, die sich untereinander vorbildlich helfen.