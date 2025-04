Exklusiv Stromtarif

Neuer Ökostrom direkt vom Dach

In Hagen gibt es ein neues, exklusives Stromangebot für Mieterinnen und Mieter: Die Wohnungsgesellschaften EWG und HaGeWe haben gemeinsam mit dem Energiedienstleister Mark-E acht Photovoltaikanlagen auf Wohngebäuden installiert.

Diese Anlagen – also Solaranlagen, die Sonnenlicht in umweltfreundlichen Strom umwandeln – versorgen die Häuser direkt mit Strom und ermöglichen einen besonderen Tarif: den „Mieterstrom Exklusiv“.

Gut fürs Klima – und für den Geldbeutel

Die Idee: Lokaler Solarstrom zu einem besonders günstigen Preis. Laut Mark-E ist der neue Tarif aktuell sogar der günstigste innerhalb des Unternehmens.

Erste Anlagen in Haspe, Boele und Vorhalle

Die ersten Häuser mit Solardächern stehen in Haspe, Boele und Vorhalle. Noch ist das Projekt in der Pilotphase, doch das Interesse an einer Ausweitung sei laut Mark-E da.