Exkursion der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit

Wie sieht jüdisches Leben in Köln aus? Das will die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit bei ihrem Besuch in Köln. Im Rahmen einer Exkursion besuchen die Teilnehmer zuerst eine Synagoge in Köln. Anschließend ist ein Besuch im NS-Dokumentationszentrum geplant. Das Museum erinnert an die Zeit des Nationalsozialismus von 1933 bis 1945 und die Verbrechen der Gestapo. Die Exkursion beginnt am 10. Mai um 9 Uhr.