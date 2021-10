Färberei im Weihnachtsmodus

Nach dem Weihnachtsmarkt geht's in der Bar weiter! Ist der Plan der neuen Färberei. Wenn die Glühweinbuden dicht machen, gibt's jeweils freitags und samstags eine Weihnachtsparty auf dem Elbersgelände. Betreiber Stephan Ley dazu:

© Radio Hagen

Der Hagener Weihnachtsmarkt soll am 18.11. beginnen. Das Angebot in der neuen Färberei startet entsprechend am 19. November. Natürlich wird das Thema Weihnachten eine Große Rolle spielen - auch, was die Deko und Musik angeht.