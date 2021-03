Fahndung mit Phantombild

Der Überfall geschah Mitte Februar. Die Frau war am Abend spazieren. Der Räuber kam ihr entgegen und forderte mit dem Messer in der Hand Bargeld von ihr. Sie sagte, sie habe kein Geld bei sich. Der Mann schubste die Frau zu Boden und flüchtete in Richtung des Waldes oberhalb der Bachstraße.

Mit Hilfe von Zeugenaussagen konnte ein Phantombild erstellt werden; das ist nun auf unserer Homepage.