Fahndung: Tritt ins Gesicht

Die Sache passierte in der 525: In Berchum stieg der Jugendliche mit einer Freundin in den Bus. Später stiegen zwei junge Männer und zwei junge Frauen zu, einer von ihnen sagte "was guckst du mich so komisch an" und unmittelbar danach trat er dem 15-Jährigen ins Gesicht. Seine Begleiter zogen den Angreifer zurück. Der entschuldigte sich später und sagte, er habe überreagiert. An der Volmegalerie stieg er mit seinen Bekannten aus. Die Polizei sucht den jugendlichen Täter. Eine Beschreibung ist auf unserer Homepage.





Täterbeschreibung: Er war zirka 175-185 cm groß hatte eine normale Statur. Das blonde Haar war an den Seiten kurz geschnitten und oben länger frisiert. Er trug eine graue Hose. Der männliche Begleiter hatte schwarze, an den Seiten kurz geschnittene Haare. Er trug vermutlich einen Trainingsanzug. Die weibliche Begleitung hatte blonde, zu einem Dutt gebundene Haare. Sie trug ein schwarzes Top und weiße Schuhe. Wer kann Hinweise zu den beschriebenen Personen, deren Aufenthaltsort der dem Vorfall geben? Insbesondere Fahrgäste der Buslinie werden gebeten, sich bei sachdienlichen Hinweisen unter der 02331 986 2066 zu melden.