Fahndungsbilder nach Raub

Angeblich ging es um den Kauf eines Autos - deswegen ging ein Mann mit Bargeld in der Tasche an den Bahnhof. Dort lockten die bis jetzt Unbekannten ihn in eine Seitenstraße - und besprühten ihn mit Pfefferspray. Die Räuber nahmen ihm das Geld ab und verschwanden. Die Fahndungsbilder sind hier: https://polizei.nrw/fahndung/149222