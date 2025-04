Fahndungsfotos nach Raub

Am achten Dezember habe zwei Männer einen 36-Jährigen in seiner Wohnung überfallen. Noch am selben Tag setzten sie die erbeutete EC-Karte am Bahnhofsvorplatz zum Einkaufen ein. Dabei sind die Fotos entstanden. Beide Täter sprachen rumänisch - die Polizei bittet um Hinweise. Die Fahndungsfotos finden sich im Nachrichtenbereich auf unserer Homepage.