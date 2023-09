Fahrrad-Demo in Hagen

Radfahren gegen den Klimawandel

Um 18 Uhr sammelten sich alle Freiwillige am Wilhelmsplatz und fuhren dann gemeinsam die 11 km lange Strecke. Radfahrer von jung bis alt trafen sich, um gemeinsam auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen.

"Parking Day"- Wochenende

Das "Parking Day"- Wochenende startet am Samstag (16.09.2023) ab 11 Uhr. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen auf der Langestraße in Wehringhausen zu flanieren und die umgewidmeten Parkplätze in einer klimafreundlicheren und nachhaltigeren Nutzung kennenzulernen und auszuprobieren.