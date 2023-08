Fahrrademo in Hagen

Sicheres Netz für Radfahrer

In Hagen hat sich im letzten Jahr zwar einiges getan zum Thema Radverkehr. Unsere Stadt braucht aber immer noch dringend ein durchgängiges, sicheres Netz, damit das Fahrrad für alle als Alltagsverkehrsmittel nutzbar wird. Das sagen die Organisatoren der Demo, wie der ADFC, der VCD und andere im Bündnis Verkehrswende Hagen vertretenen Radverkehrsinteressierten. Es geht einfach darum, dass Leute mit dem Fahrrad sicher unterwegs sind und ihre Ziele auf Radwegen erreichen. Die Demo dafür ist am 26. August, sie startet nachmittags auf dem Berliner Platz am Hauptbahnhof.