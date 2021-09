Fahrradsternfahrt am Sonntag

Wenn man den Tourplan komplett ausreizt, kommt eine Gesamtstrecke von 53 Kilometern zusammen. Allerdings gibt es verschiedene Punkte, an denen man sich dem Tross anschließen kann. Die Tour fängt Sonntag früh in Haspe an, weitere Einstiegsstellen sind der Hauptbahnhof, Hagen Vorhalle und die Kaiserstraße in Wetter.

Das Ziel ist der Seepark in Lünen. Die Sternfahrt soll eine Demonstration für das Rad sein. Über die Strecke und weitere Einzelheiten kann man sich im Netz kundig machen: https://fahrradsternfahrt.ruhr