Fahrzeugspende an den Werkhof

Denn ihr alter Kastenwagen, womit sie Spielzeugspenden einsammelten und die vom Werkhof wieder aufgewerteten Spielzeuge wieder austeilten, wies langsam immer mehr Mängel auf. Es war aber ab zu sehen, denn der alte Wagen hatte auch schon 14 Jahre Verwendung auf dem Buckel. Trotzdem musste Ersatz her und dieser kam aus Bochum, von dem Bauunternehmen Schweerbau, erzählt Jonas Diefenbacher vom Werkhof in Hagen:

Das neue Fahrzeug, ein gebrauchter Ford Transit, bietet also nicht nur einwandfrei funktionierende Technik, sondern auch eine deutlich größere Ladefläche. Das Unternehmen Schweerbau ist beeindruckt von der Arbeit des Werkhofs hier in Hagen und ist froh ein solches Projekt über Wasser halten zu können. Beide Mitglieder dieser Partnerschaft sind auch zuversichtlich das diese Unterstützung in Zukunft noch weitergeführt werden kann. Betriebsleiter der Schweerbau Niederlassung in Bochum für die Fahrzeuge, findet das es solche gemeinnützige Projekte zu fördern gilt:

Der Werkhof und seine Mitarbeiter sind dankbar für das neue Fahrzeug, denn es erleichtert die Spendenfahrten durch die Stadt und bietet nun auch Raum für größere Spenden wie Fahrräder. Die Beschäftigten des Werkhofs sind größtenteils, Langzeitarbeitslose, Jugendliche und Menschen mit einer Behinderung, welchen dort eine neue Perspektiven und gute Chancen geboten werden. Diefenbacher ist stolz auf die Mitwirkenden in dem gesamten Projekt, da es überall für mehr Freude sorgt:

Das Fahrzeug ist aber nicht die einzige Änderung in dem Projekt "Rückspiel", denn der kleine Spielzeugladen, wo einige der erneuerten Spenden landen, zieht wieder hoch von der Isenbergstraße in das Gebäude von Werkhof in Kaiserstraße 1. in Hohenlimburg. Wer also Interesse an den verschiedensten Spielsachen hat und dabei einen guten Zweck unterstützen möchte kann in zwei bis drei Wochen den kleinen Laden dort einen Besuch abstatten.